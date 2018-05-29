في أول زيارة منذ تعيينه.. وزير خارجية السودان بالقاهرة

وصل اليوم الثلاثاء، الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية السوداني، إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارته الأولى للبلاد عقب توليه منصبه، لبحث الملفات المشتركة بين البلدين.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة- وفق وسائل إعلام مصرية- إن وزير خارجية #السودان وصل على طائرة خاصة قادمة من الخرطوم، وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقباله سامح شكري وزير الخارجية المصري، والعاملون بالسفارة السودانية بالقاهرة، وعقدت جلسة مباحثات بالمطار استغرقت فترة قصيرة.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة عقد جلسة مباحثات ثنائية حـول القضايا والملفات المشتركة الإقليمية في إطار سعي الدولتين لتوطيد العلاقات المشتركة في مختلف المجالات.