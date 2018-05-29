شاهد كيف رد محمد صلاح عند سؤاله عن راموس؟

فور وصوله، الثلاثاء، إلى العاصمة الإسبانية مدريد لتلقي العلاج من الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته في مباراة نهائي دوري الأبطال الأوروبي السبت الماضي، حاول أحد الصحافيين الإسبان توجيه عدة أسئلة لـ #محد_صلاح حول #راموس وريال مدريد.

وسأل الصحافي صلاح حول طبيعة الإصابة؟ وهل هو حزين مما فعله سيرخيو راموس معه وهل تعمد إصابته؟ لكن اللاعب المصري المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي رفض الرد.

وباغت الصحافي الإسباني صلاح بسؤال آخر حول إمكانية انتقاله الموسم المقبل للعب في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني؟ فرد صلاح بابتسامة خفيفة. ثم واجهه الصحافي بسؤال آخر وهو هل أنت جاهز لكأس العالم، طالباً من صلاح الرد، إلا أن الأخير التزم الصمت قبل أن يتركه ويسلم أمتعته لأحد مستقبليه في المطار.

إسبانيا والعلاج

وكان اتحاد الكرة المصري قد أكد أن محمد صلاح سيتوجه للعلاج في إسبانيا الثلاثاء، حيث تم اختيار إسبانيا وفقاً لتقديرات ورؤية الطاقم الطبي لصلاح وفريق ليفربول.

ومن المقرر أن يتوجه هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، اليوم الأربعاء، إلى إسبانيا يرافقه الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، للقاء محمد صلاح وطاقمه الطبي، ومتابعة فترة علاج اللاعب من الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه مع ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الاتحاد إن محمد صلاح بدأ برنامجه العلاجي الأحد، حيث أكد في اتصال هاتفي مع الجهاز الفني والإداري للمنتخب على روحه العالية وتصميمه على العودة سريعاً إلى صفوف المنتخب.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن أنه تواصل مع محمد صلاح، واطمأن منه على إصابته.

وقال السيسي عبر صفحته على فيسبوك "تواصلت مع ابن مصر البار وابني محمد صلاح للاطمئنان عليه بعد إصابته، وكما توقعت وجدته بطلاً أقوى من الإصابة ومتحمساً لاستكمال مسيرة البطولة والتميز، وقد أكدت له أنه أصبح رمزاً مصرياً يبعث على الفخر والاعتزاز".

وأعلن السيسي أن كافة إمكانيات مصر الطبية جاهزة لتقديم ما يلزم من علاج لنجم المنتخب المصري محمد صلاح، مشدداً على وضع كافة إمكانيات الدولة الطبية لتقديم ما يلزم للاعب وبالتنسيق مع الفريق الطبي المعالج.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة بكتفه أثناء المباراة، نتيجة الاحتكاك العنيف بقائد دفاع الريال سيرخيو راموس، ورغم دخول الجهاز الطبي لإسعافه إلا أنه استمر لثوانٍ قليلة قبل أن يخرج باكياً من الملعب.