مصر.. تصفية 8 إرهابيين وتدمير مخازن أسلحة بسيناء

أعلن الجيش المصري مقتل 8 إرهابيين، والقبض على 64 مطلوبا، وتدمير 80 وكرا للعناصر الإرهابية خلال المواجهات بسيناء.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري خلال البيان الـ 23 للعملية الشاملة سيناء 2018، إن جنديين لقيا مصرعهما وأصيب ضابط و3 مجندين أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية، مضيفا أن القوات الجوية قامت بتدمير عربتين محملتين بكميات من الأسلحة والذخائر بعد توافر معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة اختراقهما للحدود الاستراتيجية الغربية، كما تمكنت القوات من تصفية 8 إرهابيين، خلال تبادل لإطلاق النيران أثناء عمليات التمشيط والمداهمة وضبط عدد من الأسلحة والذخائر بوسط وشمال سيناء.

وذكر الرفاعي أنه تم القبض على الـ 64 المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وضبط كميات من الذخائر والملابس العسكرية والمبالغ المالية وأجهزة اتصال لاسلكية وجهاز لاب توب، وكاميرا تصوير وجراكن تحتوي على مواد متفجرة بوسط سيناء.

وقال المتحدث العسكري إن عناصر المهندسين العسكريين قاموا باكتشاف وتفكيك وتفجير 15 عبوة ناسفة تمت زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات، كما تم تدمير 80 وكرا عثر بداخلها على عدد من العبوات الناسفة والذخائر ومواد الإعاشة وبعض الكتب التي تدعو إلى الفكر التكفيري وضبط 11 كلغ من المواد المخدرة بوسط وشمال سيناء.

وقال الرفاعي إنه تم اكتشاف مخزن تحت الأرض مغطى بالرمال في المنطقة الصحراوية جنوب مطروح، عثر بداخله على 544 مسدسا 9 مم و3 بنادق آلية وقناصة و3 بنادق خرطوش وكميات من الذخائر، مشيرا إلى أن عناصر حرس الحدود بمنطقة الواحات تمكنت من ضبط عربتين دفع رباعي بدون لوحات معدنية مخزنين داخل الكثبان الرملية.