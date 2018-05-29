مصر.. توقيف مسؤولين كبار بوزارة التموين لتقاضي رشوة

ألقت السلطات المصرية القبض على عدد من المسؤولين الكبار بوزارة التموين لتورطهم في تلقي رشاوى مالية.

وتمكت ‏هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من مسؤولي وزارة التموين لاتهامهم بالتورط في أكبر قضية فساد مالي.

وألقت الهيئة القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، بعد أن ثبت تلقيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه، من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها وتسهيل صرف مستحقاتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين وإحالتهم إلى سلطات التحقيق المختصة.