محمد صلاح لن يلحق بأولى مباريات مصر بالمونديال

كشف اتحاد الكرة المصري أن التشخيص النهائي لإصابة اللاعب محمد صلاح المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي يؤكد إصابته بجزع في رباط الكتف، وتم تحديد مدة للعلاج من أسبوعين لثلاثة أسابيع.

وقال هاني أبو ريدة رئيس، اتحاد كرة القدم المصري، إن محمد صلاح لن يلحق بنسبة كبيرة بمباراة المنتخب المصري الأولى في المونديال والمقررة أمام أوروغواي، مشيراً إلى أنه يرافقه الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري التقيا اليوم الأربعاء بمحمد صلاح بمدينة فالنسيا الإسبانية على هامش علاجه وتأهيله حيث اطلعا على البرنامج العلاجي للاعب الذي يسير بشكل جيد ويهدف إلى لحاقه بمباريات كأس العالم.

من جانبه قال الدكتور محمد أبو العلا إن فترة غياب صلاح لن تزيد على 3 أسابيع، مؤكداً أن برنامجه العلاجي يسير بشكل جيد.

يأتي ذلك فيما التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، بالمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، حيث تناول اللقاء آخر الاستعدادات الجارية للمنتخب المصري لمونديال روسيا والوقوف على آخر تطورات مراحل علاج محمد صلاح في إسبانيا.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أكد أن محمد صلاح سيتوجه للعلاج في إسبانيا حيث تم اختيارها وفقاً لتقديرات ورؤية الطاقم الطبي لمحمد صلاح وفريق ليفربول.

وقال إن محمد صلاح بدأ برنامجه العلاجي، الأحد، حيث أكد اللاعب على روحه العالية وتصميمه على العودة سريعاً إلى صفوف المنتخب المصري.