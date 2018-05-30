مصر: حبس مسؤولي وزارة التموين المتورطين في قضية الرشوة

أمر النائب العام في مصر المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس عدد من المسؤولين في #وزارة_التموين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهم بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وأسندت نيابة أمن الدولة للمتهمين ارتكاب جرائم "طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من موردي سلع غذائية مقابل إرساء عطاءات عليهم بالمخالفة للقانون".

وكانت ‏هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام، وكذلك المتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذلك تسهيل صرف مستحقاتها.