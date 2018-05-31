تقرير يرصد ألفاظا خادشة وإيحاءات جنسية بمسلسلات رمضانية

كشف المجلس القومي للمرأة في #مصر عن تجاوزات كثيرة في #مسلسلات و #دراما_رمضان، البالغ عددها 32 مسلسلاً وعملاً فنياً.

وأصدر المجلس ومن خلال لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة، سوزان القليني، تقريره الخاص برصد دراما رمضان، ومؤشرات صورة المرأة في الدراما المصرية معلناً أنه تم القيام بحصر شامل للمسلسلات المقدمة في القنوات الفضائية المصرية، والتي تم عرضها مع بداية شهر رمضان، والبالغ عددها 32 مسلسلاً وتم تحليلها ورصد ما بها من تجاوزات.

وقال المجلس في تقريره إن المؤشرات المبدئية العامة لتحليل صورة المرأة في الدراما الرمضانية لمنتصف شهر رمضان لعام 2018، شملت بعض التجاوزات، حيث تضمنت المسلسلات بعض الألفاظ السوقية والخادشة للحياء، والتي يتخذها أبطال العمل على أنها كوميديا بهدف الترفيه، وهو ما لا يجوز استخدامه بشكل عام، إضافة إلى العديد من المخالفات، وهي "إهانة فئة المعلمين وسب بالأم بألفاظ نابية"، مضيفا أنه ظهرت "إفيهات" أساسية تعتمد على السب بالأم، وكانت الأزمة الأكبر في السخرية من مواطني محافظة بني سويف بصعيد مصر، حيث سخر أحد الفنانين من حال التعليم هناك وهو ما يمثل إهانة للمحافظة.

وكشف التقرير كثرة الشتائم والألفاظ غير اللائقة واستخدام #الإيحاءات_الجنسية بشكل كبير، ووصل الأمر إلى وجود جمل حوارية كاملة لا يصح استخدامها لأنها تكاد تكون جملا مباشرة وليست إيحاءات فقط.

ورصد التقرير ظهور المخدرات والتدخين بين النساء وجرأة بعض المشاهد المنفرة للجمهور، والخادشة للمشاعر الإنسانية، مثل الأم التي تغسل ابنتها المقتولة دون مراعاة حرمة الموت، وكذلك الإيحاءات الجنسية الصريحة في الجمل الحوارية.

وأكد التقرير أن بعض المسلسلات ركزت على ظهور بعض المهن للمرأة بصورة سلبية خاصة، صورة الإعلامية كما ظهر في أحد المسلسلات، وظهور الإعلامية التي لا تعرف الفرق بين الرتب العسكرية، وتلك التي تحاول استغلال أنوثتها من أجل الحصول على تقدم بمجالها، وذلك بالحديث بأسلوب غير لائق مع المصادر وزملاء المجال، وأيضا بتعبيرات وجهها كغمزها لزميلها، وأيضا الإعلامية التي تسبق الأحداث وتسيء الظن وتطلق التهم دون أدلة.

وكشف التقرير ظهور قضية التحرش في أكثر من مسلسل سواء اللفظي أو المادي وظهور بعض الخرافات مثل قراءة الفنجان والبخور للاعبي الكرة، والدجل من أجل الحفاظ على الزوج، كما رصد ظهور بعض أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة.