السيسي بعد اليمين: أتعهد ببناء مستقبل يليق بمصر وشعبها 

تعهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ببناء دولة حديثة وعصرية تليق بمصر وشعبها، وتكفل بإعادة هويتها التي حاول الآخرون العبث بها، بحسب تعبيره.

وأكد خلال كلمته أمام البرلمان، السبت، بعد أدائه اليمين القانونية رئيساً لمصر لولاية رئاسية ثانية، أنه يتعهد بتحقيق تنمية سياسية، واقتصادية، واجتماعية، مشيراً إلى أن مصر للجميع عدا من حاولوا استخدام الدين والإرهاب للنيل منها ومن شعبها.

وقال السيسي إنه عازم على استكمال المسيرة، وأكد أن أجمل أيام مصر ستأتي قريباً، طالما أن القلوب والنوايا صافية، وأنه يعاهد الله أن يظل مخلصاً في عمله من أجل الشعب، كي تظل مصر في مقدمة الأمم.

وأضاف السيسي قائلاً: "أقف اليوم في مستهل فترة رئاسية جديدة، متعهداً بأن أحافظ على مكتسبات مصر، وأن أتحمل المسؤولية الوطنية لقيادة دولة بحجم مصر وهو أمر عظيم".

ووجه السيسي التحية للذين قدموا الدماء قربانا لكي يبقى هذا الوطن مرفوع الرأس والهامة، وللمرأة المصرية التي تشارك ومعها أفراد الأسرة في معركة التنمية والبناء، قائلاً إنهم يزرعون الخير، ويصنعون المستقبل، كي نحقق حلمنا الوطني في بناء دولة حديثة تقوم على أسس الديمقراطية، وتستعيد مكانتها الرائدة بين الأمم".

وأضاف السيسي أنه وضع خطة عمل للإصلاح على جميع المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وكذلك المواجهة الأمنية للمخاطر التي تحيق بمصر، وتم إطلاق مشروعات عملاقة تحسن أصول الدولة، وتعظم مكاسبها، وتوفر فرص عمل كثيفة، تسير مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادي.

وقال السيسي إن بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة، يقيناً منه بأن الكنز الحقيقي لمصر هو الإنسان، والذي يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل، بحيث يعاد تعريف الهوية المصرية من جديد بعد محاولات العبث بها.