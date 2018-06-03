بالصور.. باع مياه الصنبور على أنها ماء زمزم

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية السبت، القبض على صاحب مكتبة في منطقة محرم بك بالإسكندرية شمال البلاد، يقوم بتعبئة مياه الصنبور في زجاجات، على أنها #ماء _زمزم وبيعها بمبالغ كبيرة.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية إخطارا من إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات تفيد قيام "و ر م " البالغ من العمر 39 عاماً، ويمتلك مكتبه بشارع الصالحي دائرة قسم شرطة محرم بك، بتعبئة المياه بدون ترخيص وبيعها بأسعار مبالغ فيها للمواطنين.

وتبين أن صاحب المكتبة يقوم بتعبئة المياه داخل عبوات مدون عليها "ماء زمزم خير مشروع على وجه الأرض"، ويقوم ببيعها للمستهلكين بأسعار مرتفعة، محققا أرباحا عالية.

وذكر مصدر أمني أن قوة أمنية من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، داهموا المكتبة، وتم ضبط 53 عبوة مياه مختلفة الأحجام، وكمية كبيرة من الملصقات (الاستيكرات)، مدون عليها ماء زمزم، وكمية كبيرة من العبوات الفارغة، مجهزة ومعدة للتعبئة والبيع.

وقد تم التحفظ على المضبوطات وأحيل المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.