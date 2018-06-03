تسريب الثانوية.. مصر تغلق صفحات فيسبوكية للغش

أعلن مسؤول مصري، الأحد، أن هناك تواصلا مباشرا مع موقع التواصل الاجتماعي #فيسبوك، وتم إغلاق 3 صفحات للغش الإلكتروني فورا، بالتزامن مع انطلاق اختبارات #الثانوية_العامة التي تعد الأهم على الإطلاق بالبلاد بمشاركة مئات آلاف الطلاب.

وأكد المسؤول التوصل إلى الطالب الذي قام بتصوير أجزاء من ورقة امتحان اللغة العربية، ووضعها على مواقع التواصل، وهو من محافظة المنوفية (شمال)، وذلك عقب دقيقتين من قيامه بالأمر.

وبدأت، الأحد، امتحانات الثانوية المصرية، المحطة الفاصلة بين مرحلتي التعليم الأساسي والجامعي، بامتحاني اللغة العربية والدينية، وتنتهي 1 يوليو/تموز المقبل، في 1777 لجنة، بمشاركة نحو 656 ألف طالب وطالبة في محافظات مصر الـ 27.

وقال المسؤول بوزارة التعليم، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، رضا حجازي، إن هناك تطورا في آليات مكافحة وضبط الغش.

وأضاف في تصريحات صحافية، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، أن غرفة العمليات المركزية (بوزارة التربية والتعليم) تتواصل مع إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مباشرة ويتم إغلاق صفحات الغش فورا.

وأوضح أنه تم إغلاق 3 صفحات للغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس وحتى الآن.

وفي السياق ذاته، قال وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عبد الرحمن برعي، في تصريحات صحافية، إنه لم يتم رصد أي وجود لصفحة "شاومينغ" (عبر فيسبوك) لتسريب وغش الامتحانات.

وفي 2016، شهدت امتحانات الثانوية العامة التي كانت تجرى بورقتي أسئلة وإجابة منفصلتين، عدة وقائع تسريب، أبرزها من صفحة "شاومينغ" عبر "فيسبوك"، أدت لقرارات حكومية بإعادة امتحانات بعض المواد، والقبض على مسؤولين وطلاب وتحويلهم للقضاء بتهمة تسريب الامتحانات والإضرار العمد بمصلحة البلاد.