محاكمة عاجلة للبنانية أهانت المصريين بفيديو على فيسبوك

قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام المصري، إحالة الفتاة اللبنانية منى مذبوح للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة بث فيديو يهين المصريين ويتطاول عليهم، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بيان للنائب العام، اليوم الأحد، إن الفتاة أذاعت عمداً شائعات من شأنها المساس بالمجتمع، والتعدي على الأديان، فضلاً عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام، وينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون، وذلك عبر صفحتها على التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان المحامي عمرو عبدالسلام، رئيس منظمة العفو العربية لحقوق الإنسان، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفتاة اللبنانية يتهمها فيه بالإساءة للشعب المصري من خلال الفيديو.