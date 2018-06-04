السيسي يبحث مع رئيس مخابرات السودان تعزيز العلاقات

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الأحد رئيس المخابرات السودانية الفريق صلاح قوش.

وأكد بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن قوش نقل للسيسي تهنئة الرئيس السوداني عمر البشير بمناسبة بدء فترة رئاسية جديدة له.

وتناول اللقاء بحث "العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في ضوء التحديات الإقليمية الحالية".

وأكد السيسي على "تقديره وامتنانه للرئيس عمر البشير والشعب السوداني الشقيق" متمنياً "دوام التوفيق والسداد، لكل الجهود المبذولة لتحقيق التنمية والاستقرار في البلدين الشقيقين الذي جمعتهما حضارة وادي النيل".