بالصور.. ماذا يفعل كريم بنزيما في الغردقة؟

وصل إلى مدينة #الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر في #مصر اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية #كريم_بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني، لقضاء إجازته السنوية والترويج للسياحة المصرية.

ووصل اللاعب إلى مطار الغردقة ظهر اليوم الاثنين بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو علي، الذي أكد أن رحلة بنزيما ستستغرق عدة أيام، سيقوم خلالها بزيارة عدد من المناطق السياحية، والقيام برحلات وأنشطة بحرية في مياه البحر الأحمر، كما سيقوم بجولة سياحية في مدينة مرسى علم المطلة على ساحل البحر الأحمر أيضا.

وقال كامل أبوعلي صاحب الدعوة وعضو جمعية الاستثمار السياحي، إن الهدف من استضافة النجوم هو الترويج والدعاية والتسويق السياحي للبحر الأحمر ومنتجعاته الرائعة والمدن السياحية فيه وفي مصر كلها، وإظهار جمالها للعالم، وتشجيع الآخرين على زيارتها والتمتع بسحرها.

وأضاف أن زيارة اللاعب إلى مدينة الغردقة والتقاط صور له على شواطئ البحر الأحمر ونشرها في مختلف وسائل الإعلام العالمية، تمثل دعاية كبيرة للسياحة المصرية عامة والبحر الأحمر خاصة.

من جانبه، قال إيهاب شكري، عضو غرفة شركات السياحة، إن اللاعب الفرنسى الجزائري سيقوم برحلات وأنشطة بحرية بمياه البحر الأحمر، وسيشارك في افتتاح أحد المنتجعات السياحية الجديدة بمدينة #مرسى_علم جنوب البحر الأحمر.

وكان كامل أبوعلي قد استضاف من قبل عائلة النجم البرتغالي ومهاجم نادي ريال مدريد الإسباني كريستيانو #رونالدو للمشاركة في افتتاح أحد المنتجعات السياحية الكبرى في مدينة شرم الشيخ، والترويج للسياحة المصرية.

وقام أبوعلي بإعداد برنامج سياحي للعائلة شمل الأهرامات، والمتحف المصري، ثم التوجه لشرم الشيخ لحضور افتتاح أكبر "أكوا بارك" بالشرق الأوسط بتكلفة نصف مليار جنيه.

وفي فبراير 2017 استضافت مصر لاعب برشلونة الإسباني ليونيل #ميسي للترويج لمصر سياحياً، ودعم الحملة التي ترعاها إحدى الشركات الكبرى في مجال علاج مرضى فيروس الكبد "سي" تحت شعار "عالم خال من فيروس سي".