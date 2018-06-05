إهداء مفتاح مدينة مصرية لكريم بنزيما.. وهذا هو المقابل

أهدى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر بمصر، مفتاح مدينة الغردقة للاعب كرة القدم الفرنسي ذي الأصول الجزائرية كريم #بنزيما.

وأهدى المحافظ اللاعب مفتاح المدينة بمناسبة زيارته إلى #الغردقة بدعوة شخصية من كامل أبو علي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، لزيارة المنتجعات والأماكن السياحية بالمدينة، ونشر صورها على حساباته على مواقع التواصل والتي يتابعها أكثر من 45 مليون مشاهد على مستوى العالم.

وذكر مسؤولو المحافظة أن زيارة اللاعب للمدينة تدخل ضمن الترويج السياحي لمدينة الغردقة والبحر الأحمر، لما تتمتع به منتجعات المحافظة السياحية من جمال وطبيعة خلابة.

وطلب المحافظ من كريم بنزيما أن يكتب على صفحته الشخصية على الإنترنت دعوة للقدوم إلى مدينة الغردقة للاستمتاع بجمالها وبحالتها الأمنية المستقرة. وقد وعد اللاعب المحافظ بتكرار الزيارة حيث أبدى إعجابه وانبهاره بمدينة الغردقة.

وكان اللاعب قد وصل إلى الغردقة ظهر الاثنين لقضاء عطلته السنوية ودعما للسياحة المصرية.

وكان في استقبال اللاعب فور وصوله لمطار الغردقة رجل الأعمال كامل أبو علي الذي وجه الدعوة للاعب.

وقال كامل أبو علي إن اللاعب سيزور عدة مناطق بالغردقة، وسيقوم بعدة رحلات بحرية وأنشطة سياحية، مضيفاً أن الهدف من دعوة النجوم هو الترويج للسياحة المصرية وتشجيع الآخرين على زيارة مدن البحر الأحمر.

وأضاف أن زيارة بنزيما ستحظى بمتابعة إعلامية من وسائل الإعلام العالمية وهو ما سيروج بشكل مباشر وغير مباشر لمدن البحر الأحمر ومناطقها ومنتجعاتها.

وكان كامل أبو علي قد استضاف من قبل عائلة النجم البرتغالي ومهاجم نادي ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو للمشاركة في افتتاح أحد المنتجعات السياحية الكبرى في مدينة شرم الشيخ، والترويج للسياحة المصرية. وقام أبو علي بإعداد برنامج سياحي للعائلة شمل الأهرامات، والمتحف المصري.