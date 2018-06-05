حريق بمبنى أثري مصري أنشأته زوجة محمد علي بالقاهرة

شب صباح اليوم الثلاثاء حريق هائل بمنطقة رمسيس وسط العاصمة المصرية القاهرة التهم مبنى أثريا تاريخيا أنشأته زوجة محمد علي باشا.

وقع الحريق بالمبنى السكني بحارة الجبروني بزقاق المكس الملاصق لمبنى أثري تاريخي هو سبيل كتاب أم محمد علي الصغير بميدان رمسيس خلف جامع الفتح، وقد طالت النيران جزءا صغيرا من السقف الخشبي للجناح الأيمن لمبنى الكتاب الموجود بالدور العلوي للسبيل ومازالت السلطات تبحث سبب الحريق وتداعياته حيث مازالت الأسباب مجهولة.

وقال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، والذي توجه لموقع الحريق لمعاينة السبيل، إنه على الفور تدخلت فرق المطافئ وأخمدت النيران تماماً، حيث تبين حدوث تآكل في الطبقة العازلة وبعض البراطيم الخشبية الخاصة بسقف الجناح الأيمن للكتاب الملحق بالسبيل.

وأضاف أن المبنى السكني المجاور للسبيل التهمته النيران، وأدت إلى انهياره بالكامل، دون أية خسائر في الأرواح، مشيراً إلى أنه تمت السيطرة على النيران وعزلها عن المبنى الأثري وجار فتح الحجرات المغلقة بالطابق الأرضي والأول من السبيل والكتاب للمعاينة والتأكد من سلامتهما من الناحية الإنشائية.

وأشار مسؤولو وزارة الآثار إلى أنه تم تشكيل لجنة أثرية برئاسة وجدي عباس نائب رئيس القطاع للآثار الإسلامية ومجموعة من المسؤولين بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتدخل السريع لدرء الخطورة وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة، وحالة الأثر لرفعه إلى وزير الآثار والتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظة، مؤكداً أنه تم التنسيق الفوري مع قطاع المشروعات للتدخل السريع لأعمال الصلب ودرء الخطورة.

يشار إلى أن سبيل وكتاب أم محمد علي الصغير سجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزاري رقم 188 لسنة 1989، ووافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها عام 2011 على تحديد حرم طبيعي للسبيل بمقدار 2.50 متر.

السبيل أنشأته السيدة زيبا قادن زوجة محمد علي باشا الكبير ووالدة الأمير محمد علي الصغير عام 1869، وقام بتصميمه المهندس المعماري حسين باشا فهمي، ويتكون من طابق أرضي يمثل غرف السبيل وطابق علوي يمثل الكتاب.

أقامت السيدة زيبا السبيل على الطراز العثماني ويعلوه في الطابق الثاني كتاب لتعليم الأطفال القراءة والكتابة، وكان يضم العديد من الآبار ذات الماء النقي وتتم تنقيته على لوح الشاذروان ويصب في أكواب نحاسية ويقدم للمارة.