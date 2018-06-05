شاهد.. سفير بريطانيا بمصر يوزع التمر ويقيم مائدة إفطار

"كل ما تقعد في #مصر أكثر، كل ما تلاقي عادات وتقاليد أحلى.. عمرك ما تجيب آخرها.. أول مرة أوزع تمر على الصائمين قبل الإفطار مصر منورة بأهلها".

هذه التغريدة نشرها جون كاسن، السفير البريطاني لدى #القاهرة، على صفحته في تويتر مرفق بها شريط فيديو يظهر فيه مع زملائه في السفارة، وهم يقومون بإعداد التمر لتوزيعه على الصائمين قبل وقت الإفطار، ويقدمونه للمصريين في شوارع العاصمة.

هذه ليست اللفتة الأولى للسفير البريطاني في #مصر، فقد نشر تهنئة السفارة البريطانية للمصريين بمناسبة حلول شهر رمضان، كما نشر صوراً لمائدة إفطار نظمها في السفارة. وقال معلقا عليها فريق الأسرة الثانية الثمينة بالنسبة لي هنا في مصر.

جون كاسن أصبح متخصصا في معرفة مناسبات المصريين وتقاليدهم وعاداتهم ومشاركتهم فيها، حتى أصبح قاسماً مشتركاً في كل مناسبة تمر على مصر، تارة مهنئا، وتارة مشاركا وتارة مواسيا، الأمر الذي أصبح لافتا للنظر.

السفير البريطاني شارك المصريين فرحتهم بانتصارات ونجاحات اللاعب المصري المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي #محمد_صلاح، ونشر صورا له وهو يجلس مع المصريين على أحد الكافيهات يتابع مباريات اللاعب، ومرتديا تي شيرت عليه صورة اللاعب، كما نشر تدوينة له يعرب فيها عن حزنه لإصابته في مبارة نهائي دوري الأبطال، وأخرى ينتقد فيها اللاعب الإسباني سيرخيو راموس قال فيها "يوم مؤلم على ليفربول ومصر.. اديتنا كثير وواثقين إن لسة عندك أكثر ، منك لله ياراموس".

كاسن نشر فيديو آخر له وهو يعلم فيه مواطنيه الإنجليز كيفية نطق اسم محمد صلاح بطريقة سليمة، طالبا عدم نطقه "مو ساليه" بل مو صلاح".

لم يتوقف كاسن على ذلك بل فعل أكثر مما هو متوقع حيث نشر من قبل في عيد الأضحى المبارك فيديو له، وهو يحاول طهي وعمل الفتة، إحدى الوجبات المعروفة لدى المصريين في هذا العيد.

وقال السفير في تعليقه على الفيديو الذي نشرته صفحة السفارة في القاهرة، إنه كل عام يتعلم شيئا جديدا عن مصر، ويكتشف تقاليد ومواهب ووجبات جديدة.

وذكرت السفارة أن السفير ارتدى زي الطهاة وتعلم طريقة عمل خلطة الفتة وكيفية صنعها على يد الشيف أحمد، وقدم السفير التهنئة بالعيد لجميع المصريين والمسلمين.

ونشر السفير في حسابه على "تويتر" صورة له، وهو يساعد فلاحة مصرية في صناعة السمن والزبد والجبن ، وقام بنشر الصورة، وهي لسيدة ريفية تقوم بعمل الزبدة لحساب أحد المطاعم التي تقدم الوجبات المصرية والإيطالية، كما نشر صورة أخرى له وهو يتناول الطعام في ذلك المطعم.

السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري السابق يؤكد لـ" العربية.نت" أن ما يفعله السفير البريطاني هو نوع من الدبلوماسية الحديثة والمقبولة والمشروعة، وتتفق تماما مع القواعد والأعراف الدبلوماسية المتبعة، والهدف منها مد جسور التواصل والتقارب مع المصريين شعبا وحكومة.

وأضاف أن من عادة السفراء الأجانب المقيمين في مصر هو التواصل مع الحكومة والمسؤولين باعتباره ممثل الحكومة البريطانية، ولكنه هو أيضا هو ممثل الشعب البريطاني ويريد من خلال تلك الأفعال توصيل رسالة من الشعب البريطاني للشععب المصري مفادها نحن معكم نشارككم تقاليدكم وعاداتكم ومناسباتكم.

وأشار مساعد وزير الخارجية السابق إلى أن السفير يدرك تماما قيمة شهر رمضان عند العرب والمصريين والمسلمين، لذا أراد مشاركة المصريين تلك المناسبة الكريمة ذات المعاني السامية، وقام بتوزيع التمر على الصائمين وإقامة مائدة إفطار في السفارة لمشاركة المصريين مضيفا أن الهدف هو زيادة التقارب بين الشعبين البريطاني والمصري وهو أمر مقبول ومشروع.