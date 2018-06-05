هنا مقر إقامة منتخب مصر في كأس العالم!

بفندق جديد وفريق طبي في وضع الاستعداد، تتأهب منطقة الشيشان الروسية لاستضافة منتخب #مصر لكرة القدم، الذي سيشارك في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها #روسيا.

ولن تستضيف المنطقة أي مباريات ضمن بطولة كأس العالم لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قال إن المنتخب المصري سيستخدم العاصمة الشيشانية جروزني مقرا لإقامته بين المباريات.

ومن المقرر أن يصل لاعبو منتخب مصر، بمن فيهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الذي ما زال يتعافى من إصابة في كتفه، إلى روسيا في العاشر من يونيو حزيران ومن المقرر أن يقيموا في فندق "ذا لوكال" الذي اكتمل في مارس آذار.

ويُزين الفندق بتصميمات شرق أوسطية تقليدية على حوائطه الخارجية وفي داخل الغرف. ويتحدث طاقم العاملين في الفندق الروسية والإنجليزية والعربية.

ويبعد الفندق 500 متر فقط عن الاستاد الرئيسي في المدينة، أخمات (أحمد) إرينا، الذي سيصبح مقر تدريب المنتخب المصري.

ويُسمى الاستاد على اسم زعيم الشيشان الراحل أحمد قديروف الذي اغتيل في هجوم بقنبلة عام 2004.

وقال مدير الاستاد ماجومد ماتسوييف إن السلطات الشيشانية جددت العشب في الملعب وأجرت تحسينات أخرى عديدة على البنية التحتية للاستاد تلبية لشروط الفيفا.

واستعدت السلطات أيضا بتوفير مساعدة طبية للاعبي المنتخب المصري.

وعيادة الأسنان استعدت بمعدات إضافية ومدخل جديد لتسهيل دخول اللاعبين في حالة الطوارئ.

وتزعم منظمات حقوقية وحكومات غربية أن السلطات في الشيشان تقمع معارضيها السياسيين وتمارس التمييز ضد المرأة وتضطهد الأقليات وهي اتهامات ينفيها جميعا زعماء الشيشان.

وتبدأ مصر مشوارها في كأس العالم بالمجموعة الأولى أمام أوروغواي يوم 15 يونيو حزيران قبل أن تواجه روسيا صاحبة الأرض يوم

19 يونيو حزيران ثم السعودية يوم 25 يونيو حزيران.

وهذا أول ظهور لمصر في نهائيات كأس العالم منذ عام 1990.