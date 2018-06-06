الجيش المصري يقتل 15 إرهابيا في سيناء

قتل 15 إرهابيا في محافظة شمال #سيناء معقل #تنظيم_داعش في مصر، عقب اشتباكات مع قوات الجيش المصري، حسب ما نشرت صحيفة الأهرام الحكومية الأربعاء.

وفي صفحتها الأولى قالت الصحيفة: "لقي 15 عنصراً إرهابياً مصرعهم، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بعد تحديد موقع اختبائهم بالطريق الدائري بالعريش (شمال سيناء)".

ولم تحدد الصحيفة متى جرت هذه #الاشتباكات بالتحديد.

وتخوض قوات الأمن وخصوصاً في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات متطرفة.

ويشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب، بدأها في التاسع من شباط/فبراير الماضي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 200 من إرهابيين بحسب إحصاءات الجيش.