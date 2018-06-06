السيسي: علاقتنا بالسعودية استراتيجية وذات خصوصية

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أحمد القطان وزير الدولة للشؤون الإفريقية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، بأن الوزير السعودي نقل إلى الرئيس السيسي تحيات #خادم_الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن حرص المملكة على مواصلة تطوير آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسهم في تدعيم التضامن وتعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة.

ورحب الرئيس المصري بالوزير القطان، وطلب نقل تحياته إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً خصوصية العلاقات المصرية السعودية وما تتسم به من طابع استراتيجي.

وأكد السيسي حرص مصر على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي، ومواصلة التشاور والتنسيق مع المملكة إزاء القضايا الإقليمية المختلفة، وسبل التصدي للتحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية، بما يحقق مصالح شعوبها.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة التعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية بما يساهم في تعظيم الاستفادة من قدرات وإمكانات البلدين ودول القارة الإفريقية، وتحقيق المصالح المشتركة.