السيسي: لم أتدخل لحجب أي مسلسل

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي أنه لم يتدخل لحجب أي مسلسلات أو منع أي مسلسل، مطالبا بعدم الزج باسمه في مثل هذه القضايا.

وقال السيسي خلال حفل "إفطار الأسرة المصرية" الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة، إنه يرفض الزج باسمه "في كل شيء"، مضيفا أن "مصر دولة مؤسسات"، وأنه يرفض ترويج مثل هذه الشائعات لأنها تعطي "دلالات غير جيدة".

وأضاف أنه وصل إلى علمه أنه تدخل في حجب أحد المسلسلات، مؤكداً أنه لا يمكن أن يتدخل في أمر كهذا. ورفض أن يتم زج اسمه في مثل تلك الموضوعات والقضايا.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس المصري أن الأيام القادمة بعد عيد الفطر ستشهد العديد من "الإنجازات الكبيرة التي سيتم افتتاحها والتي ستدخل الفرحة والسعادة على الشعب المصري"، مشيرا إلى أن الأمل يحدوه في أن يشاهد المصريون بلادهم في "منطقة أفضل خلال العامين القادمين".

وأقرّ السيسي بأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت خلال السنوات الماضية كانت "قاسية جدا"، لكنه "اتفق على عقد مع الشعب المصري للتصدي للتحديات معا"، مضيفا أن "إجراءات الإصلاح ليست إجراءات دولة فقط، لكنها إجراءات لكل المصريين".