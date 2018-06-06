محمد صلاح في مطار القاهرة.. وينضم للمنتخب السبت

وصل اللاعب المصري محمد صلاح المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي إلى مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، قادما من العاصمة الإسبانية مدريد.

ومن المقرر أن يقضي اللاعب المصري فترة راحة قصيرة فى الإسكندرية، عقب انتهاء برنامجه العلاجي وقبل انضمامه لمنتخب مصر استعدادا لانطلاق كأس العالم بروسيا.

ووسط تأكيدات رسمية وإعلامية، يشارك #محمد_صلاح في مران المنتخب المصري لكرة القدم السبت المقبل على أرض استاد القاهرة، وذلك قبل السفر مع المنتخب إلى روسيا.

وتعرض صلاح للإصابة بجذع في الكتف خلال مشاركته مع فريقه ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيسافر صلاح مع بعثة منتخب مصر يوم الأحد المقبل إلى المونديال، حيث سيلعب المنتخب أولى مبارياته أمام أوروغواي يوم 15 يونيو.

وكان صلاح قد نشر صورة جديدة له، اليوم الأربعاء، لطمأنة جمهوره بعد الإصابة، حيث ظهر خلال تواجده على أحد الشواطئ للاستجمام، وفي وقت سابق نشر صورة له وهو يقوم بتدريبات علاجية من إصابته.