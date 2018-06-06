محمد صلاح يطمئن جمهوره بصورة جديدة على البحر

نشر محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزى، والمنتخب المصري لكرة القدم، صورة جديدة له لطمأنة متابعيه وجمهوره بعد الإصابة التي تعرض لها سابقاً في مباراة ناديه مع ريال مدريد في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يعلق محمد صلاح على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وظهر في الصورة تواجده على أحد الشواطئ للاستجمام.

ويستعد المنتخب المصري للمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاماً، حيث يلتقي مع أوروغواى يوم 15 يونيو الجاري.

ولم يحسم الفريق الطبي المعالج لمحمد صلاح حتى الآن مشاركته في المباراة الأولى للمنتخب المصري مع أورغواي في المونديال.