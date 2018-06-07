السيسي يكلف مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة المصرية

كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد تقدم باستقالته من منصبه، الثلاثاء الماضي، بعد أيام قليلة من أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

وترأس مدبولي مجلس الوزراء بالإنابة في الفترة المؤقتة أثناء رحلة علاج شريف إسماعيل بألمانيا.

ومصطفى كمال مدبولي وزير مصري، شغل منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من فبراير 2014 في وزارات إبراهيم محلب الأولى والثانية ووزارة شريف إسماعيل.

وحصل مدبولي على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية، وتخصص تخطيط مدن من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1997 بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومي والإقليمي والعمراني بكلية العمارة جامعة كارلسروه بألمانيا.

كما حصل على دبلوم الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني، وإدارة العمران من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية بروتردام في هولندا 1993.

وفي 23 نوفمبر 2017 أصدر السيسي قراراً بتولي المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، مهام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء لحين عودة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء من رحلة علاجه بألمانيا.

وتولى منصب المدير الإقليمي للدول العربية "ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – الهابيتات" من نوفمبر 2012 حتى آخر فبراير 2014.

كما تولى منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية من سبتمبر 2009 حتى نوفمبر 2011.