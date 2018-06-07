تدهور صحة يوسف والي أبرز مسؤول في عهد مبارك

تدهورت الحالة الصحية للدكتور #يوسف_والي وزير الزراعة المصري الأسبق وأمين عام الحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتعرض المسؤول المصري إلى وعكة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى مستشفى الزراعيين بمنقطة الدقي، حيث تبين أنه يعاني من مرض الالتهاب الخلوي، الذي أصيب به منذ عام ونصف.

وقال الدكتور ماهر والي الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الأزهر وشقيق الوزير الأسبق، إن شقيقه يعاني من مرض الالتهاب الخلوي الذي يؤدي لارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير.

ولم يخرج الوزير الأسبق من منزله طيلة 18 شهرا بسبب مرضه.

والي كان وزيرا للزراعة في عهد مبارك، وظل في منصبه لأكثر من 20 عاما، وشغل منصب أمين عام الحزب الوطني الحاكم، ومنصب نائب رئيس الوزراء، وكان من المقربين للرئيس الأسبق، واتهم باستخدام مبيدات زراعية محظورة دوليا تؤدي للإصابة بمرض السرطان.

وعقب ثورة يناير استدعي يوسف والي للمثول أمام المحكمة بتهم فساد مالي وتمت تبرئته.

ولد يوسف والي عام 1931 وتخرج من كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1951، وحصل على الدكتوراه عام 1958، ثم عمل مستشارا للحكومة الليبية عام 1962 وتولى وزارة الزراعة عام 1984.

وأصبح عضواً في مجلس الشعب عن دائرة أبشواي محافظة الفيوم منذ يناير 1984، وعين نائبا لرئيس الحزب الوطني للشؤون الداخلية، ثم تولى منصب أمين عام الحزب من العام 1985 حتى 2002.

وكرمه الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر بجائزة الدولة عام 1968، وكرمه الرئيس الراحل أنور السادات بجائزة الدولة عام 1971.