رئيس وزراء مصر المكلف.. كان لاعبا بارزا في الزمالك

كشف الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق وعميد كلية التربية الرياضية السابق، أن الدكتور مصطفى مدبولي الذي كلفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بتشكيل الحكومة الجديدة كان لاعباً بالجيل الذهبي لكرة اليد في الزمالك وذلك خلال حقبة الثمانينيات.

وقال درويش إن مدبولي كان لاعباً مميزاً، وحقق عدة بطولات محلية وإفريقية مع الزمالك، واستطاع التوفيق بين دراسته للهندسة التي كان يحصل على المراكز الأولى فيها وممارسته للعبة كرة اليد بالنادي، مضيفاً أنه تولى تدريب مدبولي حيث كان يشغل منصب المدير الفني لنادي الزمالك وقتها.

وأضاف أن مدبولي اعتزل لعب كرة اليد بعد تعيينه معيداً بالجامعة، حيث تفرغ بعدها لعمله الجامعي ودراسته للماجستير والدكتوراه.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى كلَّف مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً لشريف إسماعيل الذى تقدم باستقالته عقب تأدية الرئيس اليمين الدستورىة رئيساً للبلاد لولاية رئاسية ثانية.