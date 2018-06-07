صور.. محمد صلاح يفاجئ هؤلاء بزيارة في منتصف الليل

عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولي قادماً من إسبانيا بعد قضاء رحلته العلاجية من إصابته بجزع في الكتف، توجه اللاعب المصري، محمد صلاح، إلى منطقة الجبل الأخضر شرق القاهرة.

وفاجأ محمد صلاح الجميع بالذهاب لناديه السابق في #مصر المقاولون العرب الذي يقع في منطقة الجبل الأخضر، وهو النادي الذي انتقل منه للاحتراف الخارجي، حيث تناول وجبة السحور مع العاملين بالنادي وبعض الناشئين، ومنهم فريق مواليد 2003 الذي يستعد لخوض بطولة ودية في اليونان، حيث طالبهم ببذل كل الجهد لرفعة اسم ناديهم صاحب الفضل عليه وعليهم.

وحرص عدد كبير من المتواجدين فى المقر الاجتماعي بالنادي وعدد من الناشئين على التقاط الصور التذكارية مع صلاح أثناء تواجده.

وعقب انتهاء زيارته للنادي توجه اللاعب لمدينة الإسكندرية لقضاء إجازة قصيرة بصحبة أسرته، قبل الانضمام لمعسكر المنتخب المصري وخوض مرانه الأول معه السبت المقبل.

ومن المقرر أن يسافر صلاح مع بعثة منتخب مصر يوم الأحد المقبل إلى روسيا، حيث سيلعب المنتخب أولى مبارياته أمام أوروغواي يوم 15 يونيو.

وكان صلاح قد نشر صورة جديدة له، الأربعاء، لطمأنة جمهوره بعد الإصابة، حيث ظهر خلال تواجده على أحد الشواطئ للاستجمام، وفي وقت سابق نشر صورة له وهو يقوم بتدريبات علاجية من إصابته.

محمد صلاح انضم لصفوف ناشئي فريق المقاولون، وكان يبلغ من العمر 13 عاما قادما من مقاولين طنطا، وتدرج بصفوف الناشئين حتى صعد للفريق الأول.

خاض محمد صلاح أول مباراة له مع فريقه المقاولون في الدوري المصري الممتاز في 3 مايو ،2010 وكان في الـ18 من عمره أمام نادي المنصورة، وانتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما وشارك كبديل في اللقاء.

في موسم 2011 أصبح صلاح لاعباً أساسيا بالفريق، وسجل أول أهدافه في 25 ديسمبر 2010 أمام النادي الأهلي في لقاء انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي العام 2012 بدأ صلاح لرحلته في الاحتراف الخارجي، حيث انضم لنادي بازل السويسري ومنه لتشليسي الإنجليزي ثم روما الإيطالي قبل أن يتنقل لرحلة إبداع أخرى مع فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي.