هكذا أشاد السيسي بمجلس الأعمال السعودي الإماراتي

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه تابع باهتمام بالغ ما أسفرت عنه نتائج اجتماعات مجلس الأعمال التنسيقي السعودي الإماراتي بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

وقال إن هذه النتائج تعزز آليات العمل العربي المشترك، مؤكدا دعم مصر الكامل لكل الجهود المبذولة على صعيد تدعيم الروابط المشتركة بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الرئيس المصري قائلا خلال تدوينة له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إننى أثمن هذه الخطوة، متمنياً التوفيق لما فيه رخاء واستقرار شعوبنا جميعاً، مؤكدا أن النتائج المتحققة تمثل نموذجاً يُحتذى به في تعزيز العمل العربي المشترك في شتى المجالات".