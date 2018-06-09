السيسي يستقبل لاعبي المنتخب ويطالبهم بإسعاد المصريين

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أعضاء بعثة المنتخب الوطني المصري لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس العالم بروسيا 2018.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لمنتخب كرة القدم الوطني في بطولة كأس العالم، مؤكداً ثقته الكاملة في إدراك بعثة المنتخب الوطني لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومطالباً جميع أفراد البعثة ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لمنتخبه الوطني بكل الاحترام والتقدير.

وشدد السيسي على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الشباب والرياضة، الذي حضر اللقاء، توجه بالشكر والتقدير إلى الرئيس لحرصه على استقبال المنتخب قبل السفر لخوض فعاليات بطولة كأس العالم في روسيا، مؤكداً أن أبناء مصر في بعثة المنتخب سيكونون على مستوى المسؤولية وسيبذلون أقصى الجهد لإسعاد ملايين المصريين.

وأشار وزير الرياضة إلى الجهود الجارية لتوفير شاشات عرض كبيرة في مختلف الأندية ومراكز الشباب من أجل تسهيل متابعة مباريات منتخب مصر، موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة على وشك الانتهاء من توفير ألف شاشة عرض في جميع أنحاء الجمهورية.

وذكر السفير بسام راضي أن عدداً من اللاعبين تحدثوا خلال اللقاء حيث عاهدوا الرئيس على تقديم أفضل ما لديهم، كما أكد المدير الفني هيكتور كوبر أن الفريق على أعلى درجات الاستعداد ويسوده الود والرغبة القوية في إدخال الفرحة على قلوب الشعب المصري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطمأن كذلك على الحالة الصحية للاعب محمد صلاح، الذي أكد أن حالته تتحسن على نحو ملحوظ وفي طريقه للتماثل للشفاء بإذن الله.