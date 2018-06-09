ما سر استبعاد رئيس بعثة منتخب مصر بالمونديال قبل السفر؟

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة تعيين عصام عبدالفتاح، عضو الاتحاد، رئيساً لبعثة المنتخب الوطني لكرة القدم المتجهة إلى روسيا للمشاركة في المونديال.

وأصدر الاتحاد بياناً، عصر السبت، قال فيه إنه تقرر تولي عصام عبدالفتاح رئاسة بعثة المنتخب المتوجهة إلى روسيا، غداً الأحد، لحين انتهاء اجتماعات رئيس الاتحاد المصري في الفيفا، الأربعاء المقبل، وبعدها سيتولى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد رئاسة البعثة.

ويأتي القرار بعد ساعات من حدوث واقعة أحالها اتحاد الكرة المصري للتحقيق، حيث قام أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والذي كان مقرراً أن يتولى رئاسة بعثة المنتخب، بالاعتداء بالضرب على عمال مخازن ملابس المنتخب، والحصول على بعض الملابس من المخزن بالمخالفة لقرارات رئيس اتحاد الكرة.

وفور أن علم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري بالواقعة، قرر تحويل العضو للتحقيق، ومطالبته برد قيمة تلك الملابس منه، كما تقرر إرسال مذكرة للجهاز المركزي للمحاسبات متضمنة تفاصيلها.

وقرر الاتحاد استبعاد العضو من رئاسة بعثة المنتخب المتوجهة لروسيا واستبداله بعصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو اتحاد كرة القدم.

يذكر أنه من المقرر أن تسافر بعثة المنتخب المصري إلى روسيا غداً الأحد للمشاركة في نهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عاما.

وسيلعب منتخب مصر أولى مبارياته في كأس العالم مع أوروغواي يوم الجمعة القادم.