هذا ما طلبه السيسي من محمد صلاح

كشف عدد من أعضاء اتحاد كرة القدم المصري تفاصيل حوار قصير دار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي واللاعب محمد صلاح المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي، خلال استقبال الرئيس لبعثة المنتخب المصري قبل سفرها للمشاركة في مونديال روسيا.

وقالوا إن الرئيس حرص على الاطمئنان على الحالة الصحية للاعب ومدى تماثله للشفاء، وخلال مصافحته له بادر الرئيس اللاعب بسؤال عن حالته، وأجاب صلاح بأنه تماثل للشفاء، وسيشارك مع الفريق في مباريات المونديال، مضيفاً أنه وبنسبة كبيرة سيكون قادراً على المشاركة في أولى مباريات المنتخب المصري أمام أورغواي.

وأضاف أعضاء اتحاد الكرة أن الرئيس قال لصلاح "سلامتك أهم"، مطالباً إياه بعدم التعجل في المشاركة قبل التأكد من تمام شفائه.

وكان الرئيس المصري قد استقبل بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم السبت، بمقر رئاسة الجمهورية، وذلك قبل سفرهم غداً الأحد إلى روسيا للمشاركة في المونديال.

وطلب الرئيس من اللاعبين بذل كل الجهد في مباريات البطولة لإسعاد المصريين، وتقديم صورة مشرفة لمصر وشعبها.