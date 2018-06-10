أتذكرون طفلة البامبرز التي هزت مصر؟.. مقتل والد المغتصب

عثر أهالي قرية دملاش، التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية شمال #مصر على والد مغتصب طفلة البامبرز وهي الجريمة التي هزت مصر قبل عام مقتولاً في منزله بالقرية.

وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، بلاغا يفيد بالعثور على جثة محمود. إ، 65 عاما، فلاح، وهو والد المتهم باغتصاب طفلة البامبرز أمام منزله بقرية دملاش.

وتبين من المعاينة أن القتيل تعرض لطعنات حادة بالرأس، وتم اقتطاع جزء من فروة رأسه وتركها أمام منزله.

واستدعت أجهزة الأمن عددا من الجيران لسؤالهم حول الواقعة، ومعرفة إذا ما كانت قد ارتكبت بدافع الانتقام أم لا؟.

وكانت محكمة جنايات المنصورة شمال القاهرة قد أصدرت حكمها النهائي على نجل القتيل وهو شاب يبلغ من العمر 35 عاما بالإعدام، حيث اصطحب طفلة عمرها عامين وكانت ترتدي "البامبرز" من أمام منزلها بالقرية، واغتصبها بوحشية في أحد الأماكن المهجورة بالقرية وتركها في حالة إعياء تعاني من نزيف حاد ثم هرب من موقع الجريمة.