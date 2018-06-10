رئيس الشيشان يزور محمد صلاح في "معسكر مصر" 

زار الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، النجم المصري محمد صلاح خلال تواجده مع معسكر منتخب مصر، في العاصمة الشيشانية غروزني، كما حرص على حضور مران المنتخب المصري.

وحرص رئيس الشيشان على استقبال اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بملعب "أحمد أرينا".

في سياق متصل، نشر الاتحاد المصري لكرة القدم تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر، فيها فيديو للتدريب الأول للمنتخب، حيث خاض جميع اللاعبين التدريبات باستثناء محمد صلاح الذي ما زال يتعافى من إصابته.

وكان المنتخب المصري قد وصل ظهر الأحد، إلى غروزني للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

وفور وصوله إلى العاصمة الشيشانية، رحب الرئيس الشيشاني رمضان قديروف بالمنتخب، وقال: "لقد استقبلت غروزني الضيوف بسعادة وترحيب، وزينت الطرق بلوحات ضخمة تضم كلمة الترحيب مرحبا بكم في روسيا".