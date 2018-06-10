شاهد.. منتخب مصر يصل روسيا للمشاركة في المونديال

وصل ظهر اليوم الأحد، منتخب مصر الوطني لكرة القدم إلى #روسيا للمشاركة فى نهائيات كأس العالم.

وفور وصوله إلى العاصمة الشيشانية جروزني، حيث يقيم الفريق هناك رحب الرئيس الشيشاني رمضان قديروف بالمنتخب المصري.

وقال الرئيس الشيشاني استقبلت جروزني الضيوف بسعادة وترحيب، وزينت الطرق بلوحات ضخمة تضم كلمة الترحيب مرحبا بكم في روسيا.

وكانت بعثة المنتخب قد غادرت #القاهرة في التاسعة صباحا على متن رحلة خاصة لمصر للطيران من مبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة متجهة إلى مطار جروزني.

وقال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إن مصر للطيران حرصت منذ تأهل المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم، على تقديم كافة تسهيلات السفر اللازمة ودعم الفريق وبعثته الرسمية والمشجعين خطوة بخطوة، بداية من المباريات الودية وحتي عودته من روسيا.

وأضاف أن هذا الدعم كان من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بتسيير عدد من الرحلات الشارتر إلى روسيا لتقوم مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للمشجعين المصريين في المونديال.

وكانت مصر قد اختارت الشيشان لإقامة منتخبها الوطني ويبعد الفندق الذي سيقيم فيه المنتخب نحو 500 متر فقط عن الاستاد الرئيسي في المدينة، الذي سيصبح مقر تدريب المنتخب.

وتبدأ مصر مشوارها في كأس العالم بالمجموعة الأولى أمام أوروغواي الجمعة القادم.