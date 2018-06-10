مصر وإثيوبيا تتفقان على التنمية "دون المساس بالحقوق"

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء السبت بمقر رئاسة الجمهورية بالقاهرة أحمد أبيي رئيس وزراء #إثيوبيا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر.

وعقد #السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتطرقت المباحثات إلى بحث تطورات ملف #سد_النهضة، والتوافق على "تبني رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كلٍ منهما في تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر".

وأشار السيسي وأبيي إلى "توفر الإرادتين السياسية والشعبية للتوسع بآفاق العلاقات بين البلدين لتشمل كافة المجالات ولا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي".

كما قام السيسي بتقديم التهنئة لأحمد أبيي على توليه منصب رئيس الوزراء مع تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد.