قانون استندت عليه مصر لبث 22 مباراة من المونديال مجانا

قررت #مصر بث 22 مباراة من كأس العالم في #روسيا، بينها مباريات المنتخب الوطني، على شاشات التلفزيون المصري مجانا لجمهورها ومشاهدي التلفزيون.

وقالت الهيئة الوطنية للإعلام إن حسين زين، رئيس الهيئة، خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يوم 6 يونيو الجاري للحصول على حق إذاعة 28 مباراة من بطولة كأس العالم، ضمنها مباريات #المنتخب_المصري مقابل مبلغ محدد، على أن ترد الفيفا على الطلب خلال يومين.

وأضاف أنه لم يرد أي جواب من الفيفا على طلب الوطنية للإعلام، لذا فقد تمت مخاطبة جهاز حماية المنافسة، وشرح الأمر له، وقرر الجهاز في جلسته المنعقدة الأحد، طبقا للقوانين والأعراف الدولية، أن التلفزيون المصري لديه القاعدة القانونية التي تمنحه حقوق بث مباريات المنتخب بكأس العالم.

من جهته، كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر هذه القوانين، التي وبناء عليها تقرر وقف قرار "الفيفا" بالامتناع عن منح حق بث عدد 22 مباراة في بطولة كأس العالم روسيا 2018، ووقف جميع آثاره، وإلزام "الفيفا" بمنح حق البث الأرضي المباشر لصالح الهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد الجهاز أن "الفيفا" خالف المادة 7 و8 من قانون حماية المنافسة، وحرم منافسين شركة "بي إن" التي تحتكر بث مباريات المونديال من تقديم عروض أفضل للمشاهد المصري.

ووفق ما كشفه الجهاز أيضا، فقد خالف الفيفا سياسته المعلنة بإتاحة 22 مباراة من كأس العالم عبر البث الأرضي وذلك بهدف ترابط ووحدة الشعوب ودعم المشاريع الإنسانية بين الدول، الأمر الذي أدى إلى عدم وجود أية منافسة لشركة "بي إن"، وهو ما نتج عنه حرمان المستهلك المصري من الاستفادة من وجود منافسة تتيح له مشاهدة مباريات منتخبه الوطني وفق شروط عادلة.

وقال الجهاز إنه وجه بمخاطبة "الفيفا" بتاريخ 17 مايو 2018، مطالبا إياه بالالتزام بسياسته المعلنة، إلا أنه لم يقم بالتعاون مع مكاتبات الجهاز المستمرة حتى الآن، ولذلك قرر الجهاز إعمال سلطاته الواردة بالمادة 20 الفقرة 2، وألزم الفيفا بمنح حق البث الأرضي المباشر لصالح الهيئة الوطنية العامة للإعلام.

المباريات التي سيبثها التلفزيون المصري مجانا

ورداً على ذلك، قال الجهاز إنه التزم بالقوانين السابق ذكرها، وتم الاتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام والتلفزيون المصري بإيداع المبالغ التي قاما بعرضها على الفيفا بتاريخ 6 يونيو 2018 بحساب الفيفا في البنوك.

كما خاطب بصورة رسمية لجنة المنافسة بمنظمة "الكوميسا" والتي تعد مصر عضوًا فيها بكل تلك التفاصيل وبالإجراءات اللازمة لمنع وجود أي آثار قانونية.

وأوضح الجهاز أيضا أن المباريات المذاعة هي المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018، ومباريات المنتخب المصري في دور المجموعات، ومبارياته حال تأهله لأدوار التصفيات، وعدد 3 مباريات في دور الـ16 و4 مباريات في الدور الربع النهائي ومباراتان في نصف النهائي، ومباراة نهائي البطولة، على ألا يتعدى عدد المباريات 22 مباراة.