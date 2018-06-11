السيسي: المصريون تصدوا لقوى الشر بعزيمة صلبة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة، وكانت عزيمة الشعب المصري صلبة أمام هذه التحديات، حيث انتفض حمايةً لوطنه ورغبةً في تهيئة الظروف لغد أفضل.

وقال السيسي خلال كلمته في احتفال وزارة الأوقاف المصرية بليلة القدر إن المصريين كانوا يدا واحدة في مواجهة قوى الشر والظلام، التي حاولت هدم الوطن، ووقفوا بحزم أمام محاولات بث الفرقة وإشعال الفتن، مضيفاً أنهم تصدوا لكل من سولت له نفسه تهديد أمن الوطن.

وذكر السيسي أن أبناء هذا الشعب قدموا دماءهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن الغالي ودفاعاً عن استقراره، وتحملوا بصبر ظروفاً اقتصادية صعبة، وواصلوا الإصلاح من أجل بناء دولة عصرية حديثة ومجتمع متطور، وأبهروا العالم بقدرتهم على تحقيق الإنجازات في العديد من المجالات.

ووجه السيسي التحية للعلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، الذين يعملون على تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن الدين الإسلامي السمح، ونهجه الوسطي المعتدل، والتصدي للغلو والتطرف ومواجهة الفكر المنحرف، ويعملون على إعلاء القيم الإنسانية والأخلاقية والمحبة بين الناس جميعًا.