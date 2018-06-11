 فيديو لمحمد صلاح.. هل يستطيع اللحاق بمباراة أوراغواي؟

كشف #محمد_صلاح اللاعب المصري المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي إمكانية مشاركته مع منتخب بلاده أمام أوروغواي في أولى مباريات المنتخب المصري في مونديال روسيا يوم الجمعة القادم.

وقال في تصريحات تلفزيونية على هامش مران المنتخب المصري، الأحد، في العاصمة الشيشانية غروزني، إنه يستعد بكل قوة للحاق بهذه المباراة، وإنه بالفعل يستطيع المشاركة، لكن قرار مشاركته يتوقف على رأي الجهاز الطبي.

وأضاف صلاح أنه يستعد بشكل جيد وقوي، وحالته المعنوية مرتفعة وجيدة جدا، وكل الأمور تسير في طريقها الصحيح.

وتابع أن الأيام المقبلة ستكشف إمكانية لحاقه بالمباراة القادمة من عدمه.

وقال صلاح إن لاعبي #منتخب_مصر لديهم طموحات قوية لتحقيق نتائج إيجابية وكبيرة في مشوار المونديال، وذلك من أجل إسعاد ملايين المصريين، خاصة أن وصول المنتخب للمونديال بعد غياب دام 28 عاما، ضاعف من طموحات الجميع لتقديم صورة مشرفة لمنتخب بلادهم.

وأوضح أنه لا يستطيع التنبؤ بما سيصل له المنتخب في #كأس_العالم، لكن جميع اللاعبين لديهم طموحات كبيرة، وهدف قوي لتحقيق شيء إيجابي.

وكان منتخب مصر قد وصل ظهر أمس الأحد، إلى روسيا للمشاركة فى نهائيات كأس العالم.

وفور وصوله إلى العاصمة الشيشانية غروزني حيث يقيم الفريق رحب الرئيس الشيشاني رمضان قديروف بالمنتخب المصري.

وقال استقبلت غروزني الضيوف بسعادة وترحيب، وزينت الطرق بلوحات ضخمة تضم كلمة الترحيب مرحبا بكم في #روسيا.

وتبدأ مصر مشوارها في كأس العالم بالمجموعة الأولى أمام أوروغواي يوم الجمعة القادم.