30 سجيناً إثيوبياً يغادرون مصر.. بصحبة رئيس وزرائهم

غادر مطار القاهرة الدولي صباح الاثنين رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد علي، بعد زيارة للبلاد استغرقت يوما واحدا، عقد خلالها جلسة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكشفت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة الدولي، أن رئيس الوزراء الإثيوبي غادر القاهرة، وبصحبته 30 إثيوبياً من المحكوم عليهم في قضايا بالمحاكم المصرية وصدر بحقهم عفو رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفة أنه تم الإفراج عنهم ومغادرتهم إلى إثيوبيا برفقة رئيس وزرائهم.

وكان الرئيس المصري استقبل، الأحد، بقصر الاتحادية بالقاهرة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقدا جلسة مباحثات ضمت وفدي البلدين، تناولت ملفات عدة خاصة بتعزيز العلاقات والتعاون المشترك.