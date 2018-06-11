32 مسجونا إثيوبيا غادروا القاهرة مع رئيس وزرائهم

أفرجت السلطات المصرية عن 32 مسجونا #إثيوبيا غادروا في طائرة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي أنهى زيارته الاثنين للقاهرة، بعدما شملهم عفو رئاسي، بحسب ما قال مسؤولون.

وقال مسؤول دبلوماسي إثيوبي لفرانس برس إن "المسجونين الإثيوبيين غادروا بالفعل على طائرة رئيس الوزراء نفسها اليوم (الاثنين)".

وأكد مسؤول في مطار القاهرة لفرانس برس أن سلطات المطار أنهت إجراءات سفر المسجونين "بعد إصدار عفو رئاسي عنهم".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإثيوبي عقدا مؤتمرا صحافيا الأحد بعد انتهاء المباحثات بينهما.

ووجه أحمد خلال المؤتمر الشكر إلى السيسي بعد سماحه بإطلاق المسجونين الإثيوبيين.

واستغرقت زيارة أحمد لمصر يومين أجرى خلالهما مباحثات مع السيسي حول #سد_النهضة الذي تبنيه إثيوبيا وتتخوف #القاهرة من أن يؤثر في حصتها من مياه النيل.

وتم الاتفاق خلال المباحثات على تبني "رؤية مشتركة" بين الدولتين حول سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية "بدون المساس بحقوق الطرف الآخر".

وكان السيسي تحدث الشهر الفائت عن "انفراج" في المحادثات مع #السودان وإثيوبيا بشأن السد، تزامناً مع اجتماع ضم وزراء الخارجية ومسؤولي الاستخبارات في الدول الثلاث بأديس أبابا.