بالصور.. 4 قتلى في حادث سير لا يُصدق في مصر

شهد طريق السويس القاهرة في مصر حادث سير بشع ولا يصدق أسفر عن مصرع 4 أشخاص وعدد من المصابين.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية أمن السويس بلاغاً باصطدام سيارة نقل بسيارتين على طريق السويس القاهرة، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين، وبالمعاينة تبين أن سيارة النقل انحرفت نتيجة السرعة الجنونية واصطدمت بسيارتين وصعدت فوق إحداهما بطريقة غريبة ولا تصدق.

وأدى الحادث إلى توقف حركة المرور بالطريق، وقامت أجهزة الأمن برفع السيارات المحطمة وآثار الحادث بواسطة الرافعات، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.