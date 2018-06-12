شاهد لحظات رعب عاشها ركاب قطار في مصر

أنقذت العناية الإلهية ركاب قطار مصري من الموت المحقق بعد خروجه عن القضبان بسبب جذع نخلة.

وكان القطار المتجه من بورسعيد شمال شرقي مصر إلى القاهرة عند الساعة الخامسة والنصف صباحاً، وقد فوجئ سائقه بوجود جذع نخلة على القضبان، ونتيجة السرعة مر القطار عليها لكن أدى ذلك لخروجه عن القضبان والسير خارجه لمسافة طويلة.

وتعالت صيحات الركاب خاصة بعدما كاد القطار يتعرض للسقوط حتى تمكن قائده من السيطرة عليها وتوقيفه بعد نحو كيلومتر.



ونشر بعض الركاب فيديو للواقعة حيث نطق بعضهم بالشهادتين استعدادا للموت فيما كشف آخرون أن الحادث مدبر ومتعمد لإسقاط القطار وإيقاع أكبر عدد من القتلى بين ركابه، بهدف إحراج الحكومة وتأليب المواطنين عليها.



وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.