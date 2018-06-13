أول صورة لطالب مصر المنتحر .. الثانوية العامة السبب

كشفت تحقيقات نيابة قصر النيل في مصر تفاصيل انتحار الطالب المصري الذي ألقى بنفسه من فوق برج القاهرة.

وتبين أن الطالب، ويدعى جرجس، فشل في حل امتحان إحدى مواد الثانوية العامة وخشي من غضب والده الذي كان يطمح إلى التحاق ابنه بإحدى كليات القمة، لذا ذهب لبرج القاهرة وغافل حراس الأمن، وألقى بنفسه من البرج الذي يبلغ ارتفاعه 187 متراً ويتكون من 16 طابقاً.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة وتفريغ كاميرات المراقبة بالبرج، أن الطالب دار حوار بينه وبين أفراد الأمن، كشف لهم فيه عن خيبة أمله، بسبب فشله في حل امتحان إحدى المواد، وأنه يرغب في الترفيه عن نفسه، وسألهم عن سبب تعطل التليسكوب الموجود فوق البرج ثم سرعان ما غافلهم وألقى بنفسه.

والطالب جرجس مقيد بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الجليل الثانوية، ومقيم بمنطقة الأميرية، ووفق أقوال بعض أصدقائه وأقاربه، فإن الطالب خشي من غضب والده وتأنيبه له لفشله في حل الامتحان.

وأوضحت التحقيقات أن الطالب كان يمر بحالة نفسية سيئة منذ أكثر من عام بسبب ضعف مستواه الدراسي في اللغة الإنجليزية، والتحق بأكثر من معهد للغات للحصول على برامج تقوية في اللغة، وتم قيده في أحد هذه المعاهد، فيما قال والده في التحقيقات إن ابنه قال له إنه يشعر بالرعب من الامتحانات، خاصة امتحان الإنجليزي، لكنه لم يكن يدرك أو يشك للحظة أن الحالة النفسية السيئة التي يمر بها ستدفعه إلى الانتحار.

وكان الطالب قد قام مساء ظهر أول أمس الاثنين بإلقاء نفسه من فوق برج القاهرة، وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول أسباب الواقعة.