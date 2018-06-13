السيسي: لو أجرت مصر إصلاحات عام 1977 لتغير الحال

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي عن الوضع الاقتصادي حالياً في #مصر وخطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم ليصل إلى مستحقيه الحقيقيين.

واستعرض السيسي خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية مساء الثلاثاء، والذي شارك فيه مختلف الفئات من كبار رجال الدولة والإعلاميين ورؤساء الأحزاب وشيوخ القبائل المصرية ومجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، التحديات التي تواجه الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، وخطة الدولة لمواجهتها.



وأكد السيسى أن الإصلاحات الاقتصادية التي أُعلن عنها في العام 1977 والخاصة بالدعم لو نفذت في حينها لتغير وجه مصر واقتصادها، مضيفا أن الوضع الحالي يتطلب تكاتف الجميع لبناء دولة قوية ذات شأن وقيمة.

وأعلن الرئيس المصري أنه لا مفر من مواجهة التحديات ويجب أن نتألم ونقاسي حتى نكون دولة، مطالبا من يرون غير ذلك أن يأتوا مكانه ويستعرضوا خططهم لمواجهة الأمر.

وتابع السيسي أنه يعايش هذا الواقع منذ 30 عاما ويحلم بدولة قوية، وهذا لن يتحقق إلا بمواجهة التحديات وتحمل آلام الإصلاح، والنهوض بالوضع الاقتصادي لمصر.

وأضاف أن مصر تقدم لكل أسرة مكونة من 6 أفراد ولكل مواطن يملك بطاقة تموين دعما للخبز، مؤكدا حرصه على توصيل الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وهذا لن يتأتى إلا بالانتهاء من قاعدة بيانات سليمة وصحيحة.

وقال إنه أطلق يد المؤسسات الرقابية على الفساد، ولن يقبل بأي تجاوز ، مؤكدا أن الله حفظ مصر مرتين عامي 2011 و2013.