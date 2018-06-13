مصر تغلق 32 فضائية تعمل بدون ترخيص 

أغلقت السلطات المصرية 32 فضائية تعمل بدون ترخيص.

وقالت وزارة الداخلية إن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قامت بعدة حملات أسفرت عن ضبط 32 قناة فضائية تعمل دون ترخيص و6 محلات لبيع أجهزة "الريسيفر" خاصة بفك شفرات القنوات الفضائية، و6 شبكات توزيع قنوات فضائية مقابل اشتراك شهري، وضبط شركة تستخدم برامج مقلدة ومنسوخة وتنسب صدورها لكبرى الشركات العالمية، و1354 قضية عرض عام بالمقاهي وشبكات دش بدون ترخيص، وضبط 114 قضية في مجال جرائم البرمجيات.

وفي يناير الماضي أغلقت الداخلية المصرية 22 فضائية تبث بدون ترخيص، كما أغلقت 3 فضائيات تبث على القمر الصناعي الفرنسي بدون ترخيص، من بينها قنوات فضائية تحت مسمى "أرت أفلام"، و"أرت ميوزيك"، فضلاً عن بث قناة فضائية ثالثة تحت مسمى "جلاكسي سينما" على القمر الصناعي الفرنسي.

وأغلقت السلطات قبل 3 أعوام 56 فضائية تبث دون ترخيص قانوني، شملت قنوات أغانٍ ومنوعات وبعض القنوات الدينية.