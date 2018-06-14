لأول مر ة في مصر.. 8 وزيرات بحكومة واحدة

لأول مرة في تاريخ مصر، ربع أعضاء الحكومة من النساء، و8 وزيرات في حكومة واحدة، وذلك بعد تعيين وزيرتين جديدتين، اليوم الخميس، هما هالة زايد للصحة وياسمين فؤاد للبيئة، إضافة إلى 6 وزيرات ما زلن يشغلن مناصبهن الوزارية.

وأعرب المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، عن بالغ السعادة والفخر بالتشكيل الوزاري الجديد، الذي أثلج صدر المرأة المصرية، حيث جاء بمفاجأة سارة وهي زيادة عدد الوزيرات في الحكومة المصرية إلى 8 وزيرات.

من هن الوزيرات الثمانية حالياً في مصر؟

هالة حلمي السعيد

هالة حلمي السعيد هي وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وهي العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة من مواليد 19 مايو 1957 بالقاهرة.

تنتمي لعائلة سياسية بمحافظة الدقهلية، وكان والدها المهندس حلمي السعيد وزيراً للكهرباء والسد العالي عام 1970.

تعد هالة حلمي السعيد أحد الشخصيات المصرفية النسائية، حيث قادت المعهد المصرفي المصري والذي يُعد الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري لمدة 8 سنوات تم خلالها حصول المعهد على الاعتماد الدولي.

نبيلة مكرم

نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف.. اسم فاجأ به رئيس الوزراء المكلف شريف إسماعيل المصريين، بتعيينها وزيرة للهجرة والمصريين في الخارج، وهي دبلوماسية صغيرة السن، حيث إنها من مواليد 13 أغسطس 1969 حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية من جامعة القاهرة عام 1991، والتحقت للعمل بوزارة الخارجية عام 1993 ثم عينت سكرتيرا ثالثا بمكتب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية عام 1995، ثم عملت سكرتيرا ثالثا بسفارة مصر بدولة البرازيل عام 1997 وتولت منصب نائب القنصل العام بدبي منذ عام 2013.

سحر نصر

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تقلدت مناصب رفيعة المستوى، كان آخرها كبير خبراء اقتصاديات التمويل والمدير الإقليمي لبرامج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، ثم صدر قرار بترشيحها لعضوية المجلس الاقتصادي التابع لرئاسة الجمهورية، والذي كان تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حصلت وزيرة التعاون الدولي على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية في القاهرة، وحصلت على برنامج التمويل الدولي من جامعة ولاية بنسلفانيا في العام 2006، كما أنها أستاذ مشارك بقسم الاقتصاد في الجامعة البريطانية في مصر.

غادة والي

الدكتورة غادة والي كلفها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتولي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، في التشكيل الجديد بأول حكومة في عهد الرئيس السيسي بعد أن كانت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية.

حصلت على ماجستير في الآداب والإنسانيات من جامعة ولاية كولورادو في أميركا 1990، كما حصلت على ليسانس كلية اللغات والآداب من جامعة ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأميركية 1987، وعملت هناك بالتدريس.

شغلت عدة مناصب، منها مساعدة الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة منذ عام 2004 حتى الآن، كما عملت مديرة لبرنامج هيئة كير الدولية في مصر منذ عام 2001 حتى عام 2004، كما شغلت منصب كبيرة موظفين وقائدة فريق القروض الصغيرة ببرنامج تنمية المجتمع، إضافة إلى المنحة الاجتماعية للتنمية، كما أنها عضو مجلس جمعية إنجاز غير الأهلية.

إيناس عبدالدايم

الدكتورة إيناس عبدالدايم، أشهر عازفة فلوت في مصر، أصبحت أول سيدة تتولى منصب وزيرة الثقافة المصرية.

الوزيرة الجديدة من مواليد العام 1960، وبدأت دراستها في معهد الكونسرفتوار بالقاهرة، وتم تعيينها لتفوقها معيدة بقسم الفلوت عام 1982، حيث تجيد العزف على تلك الآلة الموسيقية. سافرت لفرنسا لتنال الماجستير ثم الدكتوراه من المدرسة العليا للفن في باريس.

اختيرت مديرا لأوركسترا القاهرة السيمفوني عام 2003، وهو أوركسترا يضم أشهر العازفين والموسيقيين، ثم تولت في العام التالي رئاسة معهد الكونسرفتوار. ونظرا لعشقها لآلة الفلوت، أسست أول فصل دراسي لتعليم الآلة بدار الأوبرا المصرية عام 1999.

تولت عبدالدايم العديد من المناصب حيث شغلت عضوية المجلس الأعلى للثقافة، ورئاسة دار الأوبرا المصرية، قبل أن تتوج تاريخها وحياتها الوظيفية بالمنصب الوزاري الرفيع.

الدكتورة هالة زايد

من مواليد القاهرة في العام 1967 شغلت عدة مناصب قبل توليها منصب وزير الصحة، حيث شغلت منصب رئيس أكاديمية 57357 للعلوم الصحية، ومنصب مستشار وزير الصحة، وعضو مجلس إدارة مستشفيات الأزهر التخصصي، وعضو المجلس التعليمي لكلية الطب بالقوات المسلحة، وعميد المعهد القومي للتدريب.

وتولت زايد لمشروع التأمين الصحي الجديد، من جانب البنك الدولي الذي يسهم بجزء في تمويل المشروع، وشاركت كعضو بلجنة الخبراء القومية لوضع رؤية مصر 2030، التي أصدرتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

شغلت منصب رئيس لجنة مكافحة الفساد بوزارة الصحة وعضواً باللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد.

وفي ديسمبر 2015 أصدر الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، قراراً بتعيينها مساعدا لوزير الصحة والسكان لشؤون المتابعة للديوان العام.

ياسمين فؤاد

الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الجديدة، هي ثالث سيدة تتولى منصب وزير البيئة، عقب الدكتورة ليلى راشد إسكندر، والدكتورة نادية مكرم عبيد.

عملت كأستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، وشغلت منصب القائم بأعمال مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية منذ أغسطس 2014.

تولت رئاسة لجان مصر في عدة محافل دولية ونجحت في الحصول على تمويل بـ54 مليون دولار خلال 2017، لتنفيذ برنامج الإطار التمويلي للطاقة المتجددة، بجانب الفعاليات الخاصة بالتغيرات المناخية، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.

تولت مسؤولية بنك الأفكار الذي تم إنشاؤه بوزارة البيئة، وشغلت منصب مساعد وزير البيئة للتنمية المستدامة والاتصال الخارجي.

رانيا المشاط

وزيرة السياحة وكانت تشغل منصب "وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية بالبنك المركزي المصري" ولعبت دورا هاما في إطار تحديث السياسة النقدية لمصر عن طريق تحليل للسياسة النقدية وتقييمها وإعداد النماذج الخاصة بها.

حصلت على الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميريلاند الأميركية، وشغلت منصب نائب مدير مشروع بمركز الإصلاح المؤسسي والقطاع غير الرسمي في جامعة ميريلاند.

شغلت عدة مناصب منها عضو لجنة المراجعة بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضو لجنتي العضوية والمراجعة في البورصة المصرية، وعضو لجنتي المخاطر والاستثمار المصرف العربي الدولي.