من هو وزير الداخلية المصري الجديد؟

أدى اللواء محمود توفيق، اليمين القانونية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزيراً للداخلية، خلفًا للواء مجدي عبد الغفار.

من هو وزير الداخلية الجديد؟

من مواليد 1961 بمحافظة القاهرة، وتخرج من كلية الشرطة عام 1982، ثم عمل بعدة قطاعات بوزارة الداخلية المصرية والتحق بقطاع أمن الدولة، وبعد ذلك التحق بجهاز الأمن الوطني، وتدرج فيه حتى لمنصب نائب مدير الجهاز.

عرف ببراعته في تحليل المعلومات وقدرته على قراءة أفكار جماعات العنف والإرهاب، وتوقع ردود أفعالهم وخططهم، ونجح في الإيقاع بأكبر عدد ممكن من الخلايا الإرهابية في أقل فترة ممكنة، كما نجح كذلك في تفكيك معسكرات الإرهاب في الصحراء.

كان اللواء محمود توفيق يتولى الإشراف على خطط تأمين المؤتمرات الكبرى والشخصيات الأجنبية والمهمة خلال زيارتهم لمصر.

أطلقوا عليه لقب "ثعلب الداخلية" لذكائه ودهائه في التعامل مع ملفات أمنية متعددة، وفي أكتوبر الماضي أصدر اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية السابق قراراً بترقيته رئيساً لجهاز الأمن الوطني على خلفية حادث الواحات، بعد إعفاء اللواء محمود شعراوي رئيس الجهاز السابق.

اشتهر وزير الداخلية الجديد بهدوء أعصابه، وتريثه في اتخاذ القرارات، ودراسة تبعاتها جيدا، كما عرف بقدرته على اختيار العناصر التي تتمتع بالكفاءة والزج بها في الوقت المناسب.

ومثل وزير الداخلية الجديد مصر في العديد من المحافل الدولية وفرق مكافحة الإرهاب بالخارج.