هذه مباريات المونديال التي سيبثها تلفزيون مصر مجانا

أعلن التلفزيون المصري تفاصيل ومواعيد جدول إذاعته مجاناً عبر البث الأرضي لعدد من مباريات #كأس_العالم التي تنطلق اليوم الخميس في روسيا.

وذكر التلفزيون المصري أنه سيذيع على قناة "مصر الأولى" و"نايل سبورت" مباريات #المنتخب_المصري، بينما تعرض "القناة الثانية" و"نايل سبورت" أرضياً باقي المباريات.

وكشف التلفزيون المصري جدول المباريات التي سيذيعها، وهي مباراة: الافتتاح اليوم الخميس في الخامسة مساءً (بتوقيت مصر) بين روسيا والسعودية، ومباراة #مصر والأوروغواي في الثانية ظهراً (بتوقيت مصر) الجمعة، أما في الثامنة مساء الجمعة (بتوقيت مصر) فسيبث التلفزيون المصري مباراة البرتغال وإسبانيا.

كما سيبث يوم الأحد 17 يونيو/تموز مباراة ألمانيا والمكسيك في الخامسة مساء، ويعقبها في الثامنة مساء مباراة البرازيل وسويسرا. وفي يوم الثلاثاء 19 يونيو/تموز في الثامنة مساء فسيبث مباراة مصر وروسيا، وفي يوم السبت 23 يونيو/تموز في الثامنة مساءً مباراة ألمانيا والسويد.

وكشف تلفزيون مصر أنه سيبث يوم الخميس 21 يونيو/تموز في الثامنة مساء مباراة الأرجنتين وكرواتيا، وفي الثلاثاء 26 يونيو/تموز في الرابعة عصرا مباراة الدنمارك وفرنسا، وفي يوم الإثنين 25 يونيو/تموز في الثامنة مساء مباراة إسبانيا والمغرب، وفي يوم الإثنين 25 يونيو/تموز في الرابعة عصرا مباراة مصر والسعودية، ثم في يوم الخميس 28 يونيو/تموز في الثامنة مساء مباراة إنجلترا وبلجيكا.

وكانت مصر قد أعلنت الأحد الماضي بث 22 مباراة من كأس العالم في روسيا، بينها مباريات المنتخب المصري، على شاشات #التلفزيون_المصري مجانا.

وقالت الهيئة الوطنية للإعلام في بيان رسمي إن بث المباريات جاء "انطلاقا من الحرص على حق الشعب المصري في مشاهدة منتخبه الوطني بكأس العالم في روسيا"، مضيفة أن "حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يوم 6 يونيو/حزيران الجاري للحصول على حق إذاعة 28 مباراة من بطولة كأس العالم، ضمنها مباريات المنتخب المصري مقابل مبلغ محدد على أن تفيد الفيفا بالرد خلال يومين".

وأضاف أنه "لم يرد أي رد من الفيفا على طلب الهيئة الوطنية للإعلام، لذا فقد تمت مخاطبة جهاز حماية المنافسة، وشرح الأمر له، وقرر الجهاز في جلسته المنعقدة في العاشر من يونيو/حزيران الجاري، طبقا للقوانين والأعراف الدولية، أن التلفزيون المصري لديه القاعدة القانونية التي تمنحه حقوق بث مباريات المنتخب بكأس العالم".

وأكد البيان أنه "بذلك يحق للهيئة الوطنية للإعلام بث 22 مباراة من ضمنها مباريات المنتخب المصري على البث الأرضي".

يذكر أن المنتخب المصري يشارك في #مونديال روسيا بعد غياب دام 28 عاماً.