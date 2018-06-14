وزير داخلية مصر الجديد: هذه استراتيجيتي لضرب الإرهاب

عقب أدائه اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد محمود توفيق وزير الداخلية المصري الجديد اجتماعاً، بعد ظهر الخميس، مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الراهنة واستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة.

وأكد وزير الداخلية أن دعم الثقة مع المواطنين في مقدمات أولويات سياسة الوزارة وأجهزتها، مؤكداً على أهمية دعم العلاقه بين رجل الشرطة والمواطن واحترام حقوق الإنسان والاهتمام بالخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين.

وأشار توفيق إلى أن تعاون المواطنين مع رجال الشرطة كان له بالغ الأثر في النجاحات التي تحققت خلال الآونة الأخيرة.

واستعرض الوزير الأبعاد المختلفة للوضع الأمني الراهن، مؤكداً على أهمية استمرار وتفاعل السياسات الأمنية مع الوضع الإقليمي الذي تشهده المنطقة والذي يتطلب دقة تقديرات الموقف والرصد المستمر والحزم من أجل التغلب على ما ينتج عنه من تحديات، وعلى رأسها خطر الإرهاب وفق مواءمة ما تفرضه الاعتبارات الأمنية الداخلية.

ووجه الوزير باستمرار تنفيذ الخطط الأمنية لإجهاض محاولات أي جماعات متطرفة تحاول استغلال الموقف لصالح منطلقاتها وأهدافها مشدداً على ضرورة استكمال توجية الضربات الاستباقية للخلايا والعناصر الإرهابية لإحباط مخططاتها والمواجهة الحاسمة لكل من يسعى إلى الإخلال بالأمن أو ترويع المواطنين.

وكلف الوزير القيادات الأمنية بضرورة المتابعة الميدانية لمختلف قطاعات الوزارة لإيجاد الحلول الواقعية للمشاكل والقضايا ذات البعد الأمني كما وجه إلى أهمية متابعة الجهود فيما يتعلق بانضباط الشارع المصري.

وشدد الوزير المصري على ضرورة مواصلة تطوير وتحديث أساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانيات بما يحقيق جاهزية القوات لمواجهة كافة أشكال الجريمة وتدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الشرطة، والوقوف على احتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية فى تفعيل الأداء الأمني.