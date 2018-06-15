عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم مصر

تعيين إسماعيل وصبحي مساعدين للسيسي.. وعبدالغفار مستشارا

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد
رئيس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل
رابط مختصر

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيين كل من رئيس الوزراء السابق #شريف_إسماعيل والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع السابق مساعدين للرئيس.

وقرر السيسي تعيين شريف إسماعيل مساعداً لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وتعيين الفريق أول #صدقي_صبحي مساعدا للرئيس لشؤون الدفاع، وتعيين وزير الداخلية السابق اللواء مجدي عبد الغفّار مستشاراً له لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب.

وكانت الحكومة المصرية الجديدة قد أدت اليمين القانونية أمام #السيسي، وقد تم تعيين مصطفى مدبولي رئيساً للوزراء ووزيرا للإسكان، والفريق محمد زكي وزيرا للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية.

كلمات دالّة

#شريف إسماعيل, #مصر, #الحكومة المصرية, #صدقي صبحي, #شريف اسماعيل, #مجدي عبدالغفار, #السيسي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر