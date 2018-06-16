شاهد السيسي مع أطفال ضحايا الإرهاب خلال العيد

شهدت الاحتفالية التي أقامها الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي بعيد الفطر المبارك مع أبناء ضحايا العمليات الإرهابية من الجيش والشرطة مواقف إنسانية مؤثرة.

ورصدت الكاميرات بكاء الرئيس السيسي خلال الاحتفالية تأثرا بفرحة الأطفال من أبناء ضحايا الإرهاب بوجود الرئيس معهم في هذا اليوم، الذي يحتفلون به دون وجود آبائهم ، وابتهاجا بتكريمه لهم وتوزيعه للهدايا عليهم في لفتة طيبة أثارت إعجاب المصريين.

وتناول الرئيس المصري طعام الإفطار مع أطفال الضحايا وأسرهم، واصطحبهم للسيرك لمشاهدة بعض الفقرات والألعاب الترفيهية، كما قام برسم علم #مصر على وجوه بعض الأطفال، وشاركهم عدة فقرات احتفالية وترفيهية خاصة بالعيد.

وكان الرئيس المصري قد أدى صلاة العيد مع أطفال ضحايا العمليات الإرهابية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس شرق القاهرة، بحضور كبار رجال الدولة وقادة الجيش والشرطة.